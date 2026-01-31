إعلان

ضبط 127 ألف مخالفة مرورية و41 سائقًا متعاط للمخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:58 ص 31/01/2026

حملات مرورية-ارشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.
وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 127.057 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما جرى فحص 1.216 سائقًا، وتبين إيجابية 41 حالة لتعاطي المواد المخدرة.
وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 593 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: تحميل ركاب بالمخالفة، عدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.
كما تم فحص 85 سائقًا، وتبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

