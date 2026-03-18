أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن صفارات الإنذار دوت في القطاع الغربي للحدود مع لبنان، إثر إطلاق صواريخ، وشملت مناطق الجليل الأعلى وشمال شرق تل أبيب.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، أن رشقة صاروخية كثيفة أطلقت من لبنان، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في شمال ووسط إسرائيل.

ومن جانبه، أعلن حزب الله استهدافه، بسرب من المسيرات، موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب الحدودية.

وقال حزب الله، إنه استهدف بالصواريخ تجمعًا لآليات جيش العدو الإسرائيلي شمال مشروع الطيبة.