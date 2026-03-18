ضبطت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الأربعاء سائق ميكروباص في محافظة الشرقية، لاتهامه بابتزاز الركاب وطلب مبالغ مالية زائدة عن التعريفة المقررة. وتفاعلت الأجهزة الأمنية فوريًا مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام السائق بمنع أحد المواطنين من استقلال السيارة إلا عقب دفع مبالغ إضافية نظير وجود حقيبة سفر بصحبته، في واقعة أثارت استياء المتابعين.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن التحريات الدقيقة التي أجرتها مديرية أمن الشرقية نجحت في تحديد السيارة وقائدها وقت ارتكاب الواقعة بدائرة قسم شرطة القنايات. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم والسيارة المستخدمة، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على المواقف والتصدي لجشع بعض السائقين الذين يحاولون فرض مبالغ غير قانونية على جمهور المواطنين بجميع المحافظات بصفة دورية.

تفاصيل طلب أجرة مزدوجة بالشرقية

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة بقصد تحصيل أجرة مزدوجة من الراكب بسبب الحقيبة، مخالفًا بذلك القواعد المنظمة لنقل الركاب. علاوة على ذلك، تبين أن الواقعة لم يحرر بشأنها بلاغات رسمية في حينها، إلا أن رصد الفيديو استوجب التحرك الأمني السريع لردع المخالفين. ومن جانب آخر، تم التحفظ على السيارة الميكروباص بديوان القسم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.