أكدت شركة قطر للطاقة، اليوم الأربعاء، أن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت هذا المساء لهجمات صاروخية.

وأوضحت الشركة أنها نشرت فرق الاستجابة لاحتواء الحريق الذي تسبب في أضرار جسيمة، مشيرة إلى أنه لم تقع أي وفيات نتيجة الهجوم.

قطر تدين الهجوم الإيراني على مدينة راس لفان الصناعية

من جهتها، أدانت الخارجية القطرية واستنكرت بشدة الاستهداف الإيراني الغاشم لمدينة رأس لفان الصناعية، موضحة أن الهجوم تسبب في حرائق نتج عنها أضرار جسيمة في المنشأة.

وأضافت الخارجية القطرية أن الاستهداف الإيراني الغاشم يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وتهديدًا مباشرًا لأمنها الوطني.

وأشارت الخارجية إلى أن قطر، رغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، إلا أن الجانب الإيراني يصر على استهدافها هي ودول الجوار.

استهداف منشآت الطاقة

وأكدت الخارجية أن قطر دعت مرارًا إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك المنشآت الموجودة في إيران.

وكانت توعدت إيران، باستهداف منشآت الطاقة في الخليج، بعدما تعرض منشآت في حقل بارس الرئيسي للغاز لضربات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.