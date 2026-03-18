إعلان

قيمة التداولات بالبورصة تنخفض بنسبة 2.77% إلى 793 مليار جنيه في أسبوع

كتب : ميريت نادي

09:30 م 18/03/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 2.77% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 792.7 مليار جنيه بعدد نحو 4.9 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 505 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.75%، ليغلق عند مستوي 47611 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوي 12629 نقطة.
وهبط مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوي 17666 نقطة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية قيمة التداولات بالبورصة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية