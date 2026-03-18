قيمة التداولات بالبورصة تنخفض بنسبة 2.77% إلى 793 مليار جنيه في أسبوع

انخفض إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 2.77% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 792.7 مليار جنيه بعدد نحو 4.9 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 505 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.75%، ليغلق عند مستوي 47611 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوي 12629 نقطة.

وهبط مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوي 17666 نقطة.