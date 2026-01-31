كتب- أحمد عادل:

وصل البلوجر "شاكر محظور" إلى مقر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، لحضور جلسة النطق بالحكم في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وبث محتوى خادش للحياء العام.

وأحالت النيابة العامة البلوجر محمد شاكر، المعروف بـ"شاكر محظور"، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامه بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية من خلال نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد استمعت إلى أقوال المتهم في البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه ببث محتوى يتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة، بغرض تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية.

