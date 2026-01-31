إعلان

وصول شاكر محظور إلى المحكمة الاقتصادية للنطق بالحكم في اتهامه ببث محتوى خادش

كتب : أحمد عادل

11:16 ص 31/01/2026

شاكر محظور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عادل:

وصل البلوجر "شاكر محظور" إلى مقر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، لحضور جلسة النطق بالحكم في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وبث محتوى خادش للحياء العام.

وأحالت النيابة العامة البلوجر محمد شاكر، المعروف بـ"شاكر محظور"، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامه بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية من خلال نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد استمعت إلى أقوال المتهم في البلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه ببث محتوى يتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة، بغرض تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاكر محظور المحكمة الاقتصادية محمد شاكر النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
7 صور لحسام حسن رفقة زوجته والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

7 صور لحسام حسن رفقة زوجته والجمهور يعلق
إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة كبرى لإسرائيل بقيمة 6.67 مليار دولار
شئون عربية و دولية

إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة كبرى لإسرائيل بقيمة 6.67 مليار دولار
أبوالمعاطي زكي يكشف اللغز: هل حسن شحاتة اشتغل مع المنتخب بالشيوخ؟
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي يكشف اللغز: هل حسن شحاتة اشتغل مع المنتخب بالشيوخ؟
"مدبولي" يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا
أخبار مصر

"مدبولي" يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان