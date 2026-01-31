إعلان

الأمن الاقتصادي: ضبط 1.436 مخالفة في النقل و3.983 قضية سرقة كهرباء

كتب : علاء عمران

01:11 م 31/01/2026

الأمن الاقتصادي - أرشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن النتائج التالية عن ضبط 1.436 قضية متنوعة في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، وتحرير 3.983 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 488 قضية في مجالات الضرائب العامة ومخالفات الجمارك.
كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، من ضبط 148 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ ومحلات بدون ترخيص.
وتستمر الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.

الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية قضايا سرقة كهرباء مخالفات الجمارك مخالفات محلات بدون ترخيص

