دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:00

تونس

هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"

كتب : هند عواد

11:16 ص 31/01/2026
عبر هادي رياض، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنضم في الانتقالات الشتوية الحالية من بتروجيت، عن سعادته باراتداء القميص الأحمر.

وقال هادي رياض في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: "حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي وعندما دخلت من بوابة النادي شعرت بشيء لا يمكن وصفه، تمسكت باللعب لنادي القرن ورفضت التفكير في أي عروض أخرى، وكنت مستعدا للتضحية بأي شيء من أجل ارتداء قميصه".

وأضاف: "متعطش للفوز بجميع البطولات مع الأهلي، سواء الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية وتحقيق إنجاز جديد، تمنيت أن أكون موجودا في الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 أمام الصفاقسي، وما زال هدف محمد أبو تريكة عالقا في ذهني".

واختتم: "مثلي الأعلى محليا وائل جمعة، وعالميا كارلوس بويول، وبرشلونة فريقي المفضل عالميا. والدي أهلاوي جدًا وكان حلمه أن ألعب في الأهلي، ووالدتي كانت دائمًا تدعو الله أن يحقق حلمي، أنا واحد من جمهور الأهلي قبل أن أكون لاعبًا، كنت أبكي إذا ودع الفريق أي بطولة".

