لتدريب الكوادر الأفريقية.. الداخلية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول التعاون مع الشرطة الإيطالية

كتب : مصراوي

06:18 م 30/01/2026
كتب- صابر المحلاوي:
نظّمت الوزارة ورشة العمل الختامية لبروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في أكاديمية الشرطة، والشرطة الإيطالية (ITEPA)، والمعني بتدريب الكوادر الأفريقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك بالعاصمة الإيطالية روما.

عُقدت فعاليات ورشة العمل برئاسة مشتركة بين وزارة الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية، وبحضور ممثلي عدد من الدول الأفريقية المستفيدة من البروتوكول، إلى جانب مسؤولي الكيانات الدولية المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

واستعرضت وزارة الداخلية خلال الورشة النجاحات التي حققها البروتوكول خلال الأعوام الماضية، وجهودها في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية الأفريقية في مختلف محاور العمل الأمني، بما أسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية بالدول الأفريقية المشاركة.

من جانبها، استعرضت الشرطة الإيطالية دورها في تنفيذ البروتوكول، من خلال مشاركة خبرائها بالتعاون مع خبراء وزارة الداخلية المصرية والكيانات الدولية، لتدريب الكوادر الأفريقية على أحدث أساليب مكافحة تهريب المهاجرين والتعرف على تطورات هذا النمط من الجرائم.

كما استعرض مسؤولو الدول الأفريقية المشاركة أوجه الاستفادة من بروتوكول (ITEPA)، مشيدين بإمكانات وزارة الداخلية المصرية في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية الأفريقية في مختلف المجالات الشرطية، فيما أكد ممثلو الكيانات الدولية الحاضرة أن البروتوكول يُعد نموذجًا يُحتذى به في التعاون الأمني الدولي متعدد الأطراف.

وفي ختام ورشة العمل، وقّع الجانبان المصري والإيطالي مذكرة تفاهم لتجديد العمل بالبروتوكول، تتضمن استئناف الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية، في ضوء ما حققته من نجاحات ملموسة على المستويين الإقليمي والدولي خلال الفترة الماضية.

