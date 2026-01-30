الداخلية تضبط شبكة شركات وهمية تخصصت في النصب على المواطنين بالدقهلية

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شبكة شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية.

كشفت تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 16 شخصًا من القائمين على إدارة 15 شركة، وبحوزتهم جوازات سفر للمواطنين، وصور ضوئية، وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة، وعقود عمل واتفاقيات، ودفاتر بيانات راغبي السفر، وأكلاشيهات وإعلانات للشركات، ومبالغ مالية متحصلة من نشاطهم الإجرامي، وذلك بعد فحصها والتأكد من احتوائها على أدلة تثبت نشاطهم.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بممارسة النشاط محل الضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.