القبض على 5 سيدات بتهمة ممارسة الدعارة في الإسكندرية والدقهلية

كتب : مصراوي

08:44 م 30/01/2026

القبض على سيدات بتهمة ممارسة الدعارة

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 5 سيدات، من بينهن 3 لهن معلومات جنائية، لاستخدامهن أحد تطبيقات الهواتف المحمولة في الإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات في محافظتي الإسكندرية والدقهلية، وبحوزتهن 5 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن، أقررن بممارسة النشاط محل الضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

