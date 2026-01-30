القبض على 5 سيدات بتهمة ممارسة الدعارة في الإسكندرية والدقهلية

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 5 سيدات، من بينهن 3 لهن معلومات جنائية، لاستخدامهن أحد تطبيقات الهواتف المحمولة في الإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات في محافظتي الإسكندرية والدقهلية، وبحوزتهن 5 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهتهن، أقررن بممارسة النشاط محل الضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.