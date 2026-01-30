عون يؤكد على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان

(د ب أ)

شدد رئيس لبنان العماد جوزف عون، خلال لقائه اليوم الجمعة، مع رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط الجنرال باتريك جوشا، على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان نظراً للدور المهم الذي يضطلعون به.

واستقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا الرئاسي، رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط الجنرال باتريك جوشا والمستشارة السياسية للهيئة السيدة ماريا كانتاميجو والمسؤول في مكتب بيروت الكولونيل هنري روتسالاينن ، وذلك في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمة الجنرال جوشا في لبنان وانتقاله إلى مركز آخر ، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس عون "على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان نظراً للدور المهم الذي يضطلعون به، لا سيما وأن لبنان أكد في أكثر من مناسبة التزامه اتفاقية الهدنة بكل مندرجاتها".

وتم خلال اللقاء "عرض عمل مراقبي الهدنة في الدول التي يتمركزون فيها ومنها لبنان".

وشكر الرئيس عون الجنرال جوشا "على الجهود التي بذلها خلال تسلمه مهامه مع فريق عمله، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة".