وزارة الداخلية تحتفل بالعيد الـ 74 للشرطة مع طلبة المدارس والجامعات

في إطار الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين للشرطة، وجهت وزارة الداخلية مأموريات إلى المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، لمشاركة الطلبة فرحة هذه المناسبة الوطنية.

كما استقبلت الوزارة الطلاب في مختلف المواقع الشرطية، للتعرف على الدور الوطني لرجال الشرطة في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، وتعريفهم بالمهام الحيوية التي يقوم بها ضباط وأفراد الشرطة لخدمة المجتمع.