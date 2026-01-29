إعلان

وزارة الداخلية تحتفل بالعيد الـ 74 للشرطة مع طلبة المدارس والجامعات

كتب : علاء عمران

02:02 م 29/01/2026
في إطار الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين للشرطة، وجهت وزارة الداخلية مأموريات إلى المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، لمشاركة الطلبة فرحة هذه المناسبة الوطنية.

كما استقبلت الوزارة الطلاب في مختلف المواقع الشرطية، للتعرف على الدور الوطني لرجال الشرطة في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، وتعريفهم بالمهام الحيوية التي يقوم بها ضباط وأفراد الشرطة لخدمة المجتمع.

وزارة الداخلية طلبة المدارس والجامعات المواقع الشرطية عيد الشرطة

