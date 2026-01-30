إعلان

محافظ جنوب سيناء يفتتح بطولة Iron Star Egypt -صور

كتب : مصراوي

09:19 م 30/01/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، فعاليات المهرجان الرياضي الدولي Iron Star Egypt، الذي أُقيم بمدينة شرم الشيخ، في إطار دعم السياحة الرياضية والترويج للمقاصد السياحية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد المحافظ انطلاق سباق الجري للسيدات ضمن فعاليات البطولة، التي يشارك فيها نحو 1000 متسابق من 16 جنسية مختلفة على مستوى المنافسات كافة، وسط أجواء تنظيمية متميزة عكست قدرة مدينة شرم الشيخ على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

وفي ختام سباق الجري للسيدات، قام المحافظ بتسليم الميداليات للفائزات، مهنئًا المشاركات على المستوى الفني المتميز، ومشيدًا بالتنظيم الاحترافي للبطولة، وما تحققه من مردود إيجابي في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز صورة مصر كوجهة آمنة وجاذبة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن استضافة مثل هذه البطولات تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم السياحة الرياضية، والارتقاء بها وتنظيم المزيد من الفعاليات الدولية ، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة.

جنوب سيناء المهرجان الرياضي Iron Star Egypt شرم الشيخ

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
