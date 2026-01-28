الحكم على هدير عبدالرازق وطليقها في قضية الفيديوهات الفاضحة اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، إلى جانب المحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

وجرى خلال اللقاء عرض الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2025، وكافة الأمور المتعلقة بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وأشاد النائب العام بالجهود المبذولة من قبل أعضاء النيابات وارتفاع نسب الإنجاز في قضايا التحقيق والإيراد، مؤكداً أن ذلك يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

وفي ختام اللقاء، أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات لتعزيز الأداء ومتابعة الإنجازات.