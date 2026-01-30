إعلان

بعد تداول فيديو على الفيسبوك.. ضبط سائق سار عكس الاتجاه في الجيزة

كتب : مصراوي

06:25 م 30/01/2026



كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الجيزة، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، الذي يحمل رخصة قيادة ومقيم بمحافظة الجيزة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن ذلك جاء بقصد اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

السير عكس الاتجاه

