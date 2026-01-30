افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، افتتاح فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها التاسعة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وسط أجواء روحانية مميزة، وتحمل المسابقة هذا العام اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا - رحمه الله.

حضر الافتتاح الشيخ أحمد، نجل الشيخ محمود علي البنا، وعدد من كبار الشخصيات الدينية والعلمية، من بينهم وزير الأوقاف الأسبق، ونجل الدكتور أحمد عمر هاشم، وممثل لشيخ الأزهر الشريف، إلى جانب المتسابقين الممثلين لـ30 دولة، وسفراء ووزراء أوقاف من دول مختلفة، وكبار علماء الأزهر الشريف، والشيخ عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، فضلًا عن حضور واسع من أبناء محافظة بورسعيد.

وتضمنت فعاليات الافتتاح تلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، وإنشادًا دينيًا، أعقبه كلمة للواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عبّر خلالها عن سعادته باستقبال حفظة كتاب الله على أرض بورسعيد، مؤكدًا أن المسابقة تمثل فعالية مباركة تحمل رسالة إنسانية وروحية، وتسهم في تقريب الدول وتأليف الشعوب، وتعكس مكانة مصر كبلد للأمن والأمان.

من جانبه، رحّب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضيوف مصر من حفظة القرآن الكريم والمبتهلين، مؤكدًا أن مصر هي دولة التلاوة والقرآن، وأنها تزخر بالحناجر الذهبية التي أبهرت العالم، مشيرًا إلى أن الشيخ محمود علي البنا كان صاحب منهج مميز ومدرسة خاصة في قراءة القرآن الكريم، ويُعد أحد أعلام التلاوة في العالم الإسلامي، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين والمتسابقين في المسابقة.

وأكد وزير الأوقاف أهمية مسابقة بورسعيد الدولية باعتبارها فعالية دينية عالمية لها مكانتها، وتسهم في نشر القيم الدينية الصحيحة وتعزيز التواصل بين الشعوب الإسلامية.

وخلال الفعاليات، كرّم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية الأسبق، وعددًا من مشايخ وأئمة الأوقاف ببورسعيد، بالإضافة إلى الفائزين في مسابقة الأئمة، وذلك في أجواء روحانية جمعت حفظة القرآن الكريم والمادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتُقام المسابقة هذا العام في نسختها الدولية التاسعة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة، وتستمر فعالياتها حتى يوم 2 فبراير، على أن يُختتم الحدث بحفل كبير لتكريم الفائزين بحضور كبار رجال الدولة والسفراء والوزراء والمسؤولين ورجال الدين من مصر ومختلف دول العالم.