إعلان

الدراسة تبدأ 7 فبراير.. التعليم تحسم الجدل: لا تأجيل للفصل الدراسي الثاني

كتب : أحمد الجندي

08:48 م 30/01/2026

شادي عبدالله زلطه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكد زلطة أن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني ثابت دون أي تعديل، ويبدأ وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة يوم 7 فبراير، مشددًا على أن جميع الأخبار المتداولة بخلاف ذلك عارية تمامًا من الصحة.

وفي هذا السياق، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف نشر الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الدقيقة.

اقرأ أيضاً:

السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟

وزيرا الداخلية والأوقاف والمفتي يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

البدوي: سأعتذر للشعب حال فوزي برئاسة "الوفد".. والحزب دوره تراجع الفترة الماضية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التعليم الدراسة تبدأ 7 فبراير بداية الفصل الدراسي الثاني موعد بدء الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- ليلى علوي وإلهام شاهين وباسم سمرة في حفل المتحدة للخدمات الإعلامية
زووم

بالصور- ليلى علوي وإلهام شاهين وباسم سمرة في حفل المتحدة للخدمات الإعلامية
أفيخاي أدرعي ينعى هدى شعراوي.. والجمهور يعلق:"شو علاقتك؟ا"
زووم

أفيخاي أدرعي ينعى هدى شعراوي.. والجمهور يعلق:"شو علاقتك؟ا"
الزراعة تكشف حقيقة انتشار المبيدات والهرمونات في المنتجات الزراعية والحيوانية
أخبار مصر

الزراعة تكشف حقيقة انتشار المبيدات والهرمونات في المنتجات الزراعية والحيوانية
"المغاربة ساهموا في الأمر".. أبو المعاطي زكي يكشف كواليس منع ميدو من الظهور
رياضة محلية

"المغاربة ساهموا في الأمر".. أبو المعاطي زكي يكشف كواليس منع ميدو من الظهور
مع تصاعد التوترات.. نشاط ملحوظ في المواقع النووية الإيرانية
شئون عربية و دولية

مع تصاعد التوترات.. نشاط ملحوظ في المواقع النووية الإيرانية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026