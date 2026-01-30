نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكد زلطة أن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني ثابت دون أي تعديل، ويبدأ وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة يوم 7 فبراير، مشددًا على أن جميع الأخبار المتداولة بخلاف ذلك عارية تمامًا من الصحة.

وفي هذا السياق، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات التي تستهدف نشر الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الدقيقة.

