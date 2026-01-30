الرئيس السيسي: أهمية احترام ثقافة الاختلاف وتجنب الاستقطاب - (فيديو)

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية احترام ثقافة الاختلاف وتجنب الاستقطاب، مشيرًا إلى أن العبرة في الثقافات المختلفة تكمن في استعدادنا وتقبلنا للاختلاف.

وقال الرئيس السيسي، خلال تناوله وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية اليوم: "استعدادنا وتقبلنا للاختلاف يعني إنك ما تتصورش لو أنت مثلاً من الصعيد، خطر جدًا إنك تعتبر إن ثقافتك وعاداتك وتقاليدك هي الأعلى وهي الأفضل، وتبص على ثقافات الآخرين على أنها أقل".

وأوضح الرئيس السيسي، أن احترام الاختلاف يُعتبر سمة من سمات البشر، قائلًا: "ده أهم نقطة في الاختلاف إنك تحترم الاختلاف وتقول إن دي سمة من سمات البشر"، مضيفًا: "كل دول داخل مظلة الثقافة المصرية".

وتابع الرئيس: "يعني اللي انت بتتكلم فيه ده بتتكلم على إن المصريين كلهم لهم طبع معين، لكن جواه حاجات فروق، فإنت بتتكلم في الفروق".

وأشار الرئيس السيسي، إلى خطورة الانجرار وراء فكر الاستقطاب الذي يحاول بعضهم إثارته قائلًا: "لما كانوا عايزين يخلونا نختلف، بيبتدوا يعملوا نكت ويعملوا حاجات على البلد دي والبلد دي وحتى عشان فكرة الاستقطاب تزيد.. الاستقطاب يعني كل واحد يتمطرس على حاله: أنا أعتبر نفسي قاهري، مثلاً، القاهري يعتبر نفسه الأفضل، والإسكندراني يعتبر نفسه الأفضل، والصعيدي يعتبر نفسه الأفضل، متسائلًا: تفتكر الفكرة دي لما نعيشها، ده لمصلحة المجتمع ولا مش لمصلحته؟ أنا بسأل السؤال ده ليكم".

وأضاف الرئيس السيسي، أن المرحلة الأولى من جهود الدولة كانت تهدف إلى تعزيز التوافق والقبول بين الناس، قائلًا: "ده أول مرحلة من مراحل إحنا كنا قاصدينها، قاصدينها في إننا نشوف نفسنا كلنا مع بعضنا باختلاف، مش بس اختلاف البلاد اللي إحنا جايين منها، حتى العادات والطباع".

وأكد الرئيس السيسي، أن الهدف هو توعية المواطنين بأهمية الوحدة وعدم الانقسام، قائلًا: "جزء من الموضوع اللي إحنا موجودين فيه هنا ده إن إحنا بنقول لكم كلكم إن الحالة اللي إحنا عايشينها مع بعض هي محاولة مننا لإرسال غير مباشر بأهمية التوافق فيما بيننا والقبول فيما بيننا".

واستكمل الرئيس: "هم أول ما حبوا يعملوا مشكلة في مصر، حبوا يعملوا اختلاف في الخلاف بين الناس، يقول لك ده من الحدود مثلاً، من المنطقة الغربية السلوم، ده من سيناء، ده من الوادي الجديد، عشان يبتدي يقسمنا".

وأردف الرئيس السيسي: وابتدي يخش: ده مسلم، وده مسيحي، وجوه المسيحية يقول له ده الملة الفلانية، والملة الفلانية، والملة الفلانية، وبرده للمسلمين يقولوا المذهب الفلاني، والمذهب الفلاني، والمذهب الفلاني، لا إحنا كلنا واحد".

