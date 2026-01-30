تفاصيل فيديو متداول بشأن إزالة عقار بالسويس

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام الأجهزة المعنية بالدولة بهدم عقار مملوك لها بمحافظة السويس دون وجه حق، وبحضور قوة أمنية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 الجاري قامت قوة من مديرية أمن السويس بتأمين الجهات المعنية أثناء تنفيذ قرارات إزالة لبعض العقارات، وذلك في إطار مشروع تطوير الطرق لربط المعابر باعتباره من أعمال المنفعة العامة، حيث جرى تنفيذ الإزالة لعدد من العقارات من بينها العقار المشار إليه، دون حدوث أية تداعيات.

كما أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها مقيمة بمحافظة السويس، وبمواجهتها أقرت بقيامها بتصوير ونشر المقطع في محاولة لوقف استكمال تنفيذ أعمال الإزالة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الواقعة تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من ترويج الشائعات وتزييف الحقائق، في محاولة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، بعد فقدانها لمصداقيتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.