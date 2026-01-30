إعلان

تفاصيل فيديو متداول بشأن إزالة عقار بالسويس

كتب : صابر المحلاوي

06:31 م 30/01/2026

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام الأجهزة المعنية بالدولة بهدم عقار مملوك لها بمحافظة السويس دون وجه حق، وبحضور قوة أمنية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 الجاري قامت قوة من مديرية أمن السويس بتأمين الجهات المعنية أثناء تنفيذ قرارات إزالة لبعض العقارات، وذلك في إطار مشروع تطوير الطرق لربط المعابر باعتباره من أعمال المنفعة العامة، حيث جرى تنفيذ الإزالة لعدد من العقارات من بينها العقار المشار إليه، دون حدوث أية تداعيات.

كما أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها مقيمة بمحافظة السويس، وبمواجهتها أقرت بقيامها بتصوير ونشر المقطع في محاولة لوقف استكمال تنفيذ أعمال الإزالة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الواقعة تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من ترويج الشائعات وتزييف الحقائق، في محاولة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، بعد فقدانها لمصداقيتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية إزالة عقار بالسويس الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مديرية أمن السويس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبل تطلق ميزة أمنية جديدة للحد من تتبع مواقع المستخدمين
أخبار و تقارير

أبل تطلق ميزة أمنية جديدة للحد من تتبع مواقع المستخدمين
بعد فوز البدوي بفارق 8 أصوات.. هاني سري الدين: أدرس الطعن على نتيجة انتخابات
أخبار مصر

بعد فوز البدوي بفارق 8 أصوات.. هاني سري الدين: أدرس الطعن على نتيجة انتخابات
غياب رباعي منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما عن مواجهة بنين
كرة نسائية

غياب رباعي منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما عن مواجهة بنين
فوز الدكتور السيد البدوي بانتخابات رئاسة حزب الوفد
أخبار مصر

فوز الدكتور السيد البدوي بانتخابات رئاسة حزب الوفد
أول صورة من تجديد حمزة عبد الكريم مع الأهلي قبل السفر إلى برشلونة
رياضة عربية وعالمية

أول صورة من تجديد حمزة عبد الكريم مع الأهلي قبل السفر إلى برشلونة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟