كتب– أحمد العش:

انطلقت منذ قليل الحلقة 23 من برنامج دولة التلاوة، ضمن مسابقة القرآن الكريم، بحضور عدد كبير من المتسابقين ونخبة من كبار القراء أعضاء لجنة التحكيم، لاكتشاف أعظم الأصوات في تجويد وترتيل القرآن الكريم.



مشاهدة بث مباشر الحلقة الـ23 من برنامج دولة التلاوة

ويبث البرنامج على قنوات الحياة، CBC، الناس، بالإضافة إلى منصة Watch It عبر بث مباشر، إذ تعرض حلقاته يومي الجمعة والسبت الساعة 9 مساءً، ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الجديدة في مجال تجويد القرآن وترتيله، وتقديمها للجمهور.



وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.



وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، منهم: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، والداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.



ويحل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كضيف شرف على حلقة اليوم من البرنامج، ويمكنكم متابعة البث المباشر للحلقة عن طريق الفيديو التالي:





اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم



الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو



