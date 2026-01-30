إعلان

رسميًا..علي شعث يعلن فتح معبر رفح الإثنين المقبل

كتب : مصراوي

08:31 م 30/01/2026 تعديل في 08:33 م

الدكتور علي شعث

كتب-عبدالله محمود:

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، الدكتور علي شعث، الموعد الرسمي لفتح معبر رفح بالاتجاهين ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

وقال شعث عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الجمعة، إنه بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيل معبر رفح.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: "أنه ووفقًا لما أعلن عنه رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة سابقا، نُعلن رسميًا فتح معبر رفح بالاتجاهين ابتداءً من يوم الأثنين القادم الموافق 2 فبراير / شباط 2026، علما بأن الأحد هو يوم تجريبي لآليات العمل في المعبر".

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، بعد غد الأحد.

وأكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وهي الهيئة العسكرية المسؤولة عن تنسيق المساعدات لقطاع غزة، أنه سيتم السماح بـ "حركة محدودة للأفراد فقط".

وتعد إعادة فتح معبر رفح يوم الأحد خطوة مهمة للأمام ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

