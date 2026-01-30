أول صورة من تجديد حمزة عبد الكريم مع الأهلي قبل السفر إلى برشلونة

رفض النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، المشاركة مع العميد في مواجهة الفتح بسبب الخلافات السائدة على تجديد عقده مع الفريق.

وبحسب تقارير صحفية يرى بنزيما أن العقد الجديد لا يتماشى مع الوعود التي تلقاها عند انضمامه إلى الاتحاد في صيف 2023 قادماً من ريال مدريد، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف الصحفي المختص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر قناته على "يوتيوب" نقلاً عن تقارير صحيفة ليكيب الفرنسية، أن بنزيما أبدى استياءه من هيكلة العرض الجديد، مؤكداً أنه لا يعكس ما وُعد به اللاعب خلال الصيف الماضي.

وأوضح رومانو أن بنزيما رفض التواجد في قائمة الاتحاد خلال مواجهة الفتح الأخيرة في الدوري، والتي انتهت بالتعادل 2-2، مشيراً إلى أن القرار جاء احتجاجاً على العرض المقدم من إدارة النادي.

وأضاف رومانو أن العرض تضمن تمديد العقد بصيغة مالية غير تقليدية تقوم على استمرار اللاعب دون راتب مباشر، مع الاكتفاء بالحصول على مستحقاته من خلال حقوق الصورة فقط، وهو ما رفضه بنزيما بشكل قاطع.

من جانبها، أفادت شبكة "ESPN" أن بنزيما يشعر بـ "عدم الاحترام" بسبب طريقة التفاوض ويتدرب حالياً بعيداً عن المجموعة الأساسية.