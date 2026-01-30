إعلان

الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام.. هل يجوز شرعًا؟

كتب - علي شبل:

08:57 م 30/01/2026

حكم إخراج الزكاة بالتقسيط

ما حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أكدت لجنة الفتوى أنه يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور، وذلك متى بلغ المال النصاب -وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: فإذا كانت حاجة المستحقين تستدعي إخراجها مقسطة على مدار العام فإنه يجوز شرعًا حينئذ إخراجها مقسطةً، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها.

