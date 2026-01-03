إعلان

بـ"بطايق وفلوس".. ضبط شخص متهم بالتأثير على الناخبين في الطالبية

كتب- صابر المحلاوي:

05:53 م 03/01/2026

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص، أثناء تواجده بمحيط إحدى اللجان الانتخابية.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، إلى جانب مبلغ مالي، وذلك بقصد توزيعه على الناخبين مقابل حثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الرشوة الانتخابية انتخابات مجلس النواب

