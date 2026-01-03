وفاة والد المطرب الشعبي عمرو أبوزيد.. وتشييع جنازته بالسيدة نفيسة (صور)

بالصور.. دنيا سمير غانم تحتفل بالعام الجديد وعيد ميلادها مع الأهل والأصدقاء

كتبت- نوران أسامة:

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، والد المطرب الشعبي عمرو أبو زيد، وشيعت جنازته منذ قليل لمثواه الأخير من مسجد السيدة نفيسة.

وحرص على حضور جنازة والد المطرب الشعبي، أهالي الراحل وأصدقائه ومحبيه، وسط غياب لنجوم الأغنية الشعبية والفنانين عن حضور الجنازة.

وكان الفنان محمود الليثي، أعلن وفاة والد عمرو أبو زيد عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "البقاء والدام ولله والد أخويا عمرو أبو زيد وعماد أبوزيد لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله".

كما كتب عمرو أبو زيد، عبر حسابه على نفس التطبيق، بأن الجنازة ستكون بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، والدفنة بمدافن العائلة بالسيدة عائشة، والعزاء اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم من 5 إلى 8 مساء".