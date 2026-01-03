خطوات الاستعلام عن أول فاتورة كهرباء في 2026 لهذه العدادات

أعلنت شركات توزيع الكهرباء إتاحة عدد من الوسائل أمام المواطنين للاستعلام عن أول فاتورة كهرباء خلال عام 2026؛ سواء للمشتركين بنظام العدادات التقليدية أو العدادات مسبوقة الدفع، في إطار التيسير على المشتركين وتخفيف التكدس بمراكز الخدمة.

وأوضح مصدر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للعدادات التقليدية يتم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أو عبر المواقع الرسمية لشركات توزيع الكهرباء، بإدخال رقم الاشتراك أو كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال سابق؛ لتظهر قيمة الفاتورة وتفاصيل الاستهلاك.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن هناك إمكانية للاستعلام والسداد الإلكتروني من خلال تطبيقات شركات الكهرباء على الهواتف المحمولة، والتي تتيح للمواطنين متابعة الاستهلاك الشهري وقيمة الفاتورة، دون الحاجة إلى التوجه لمقرات الشركات.

وأكد المصدر، بالنسبة لمشتركي العدادات مسبوقة الدفع، أنه لا يتم إصدار فاتورة شهرية؛ حيث يمكن للمواطن التعرف على قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي من خلال شاشة العداد، أو إيصال الشحن، أو التوجه إلى مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة التوزيع.

وشددت شركات الكهرباء على أن أول فاتورة تصدر في عام 2026 تعكس استهلاك شهر ديسمبر 2025، داعيةً المواطنين إلى مراجعة بياناتهم والتأكد من صحة القراءة المسجلة، مع إمكانية تقديم شكاوى في حال وجود أي أخطاء عبر مراكز خدمة العملاء أو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات

اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد