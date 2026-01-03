كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخص بحوزته سلاح أبيض بممارسة أعمال بلطجة والتعدي بالسب على آخر في الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في الواقعة، وأمكن تحديد القائم على نشر الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة). وبسؤاله أفاد أنه تضرر من شخص آخر (عاطل له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بممارسة أعمال بلطجة وتهديده وأهليته بالإيذاء نتيجة خلافات بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما جاء في التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.