إنذار للملاك.. إلغاء ترخيص سيارات الفان "الأجرة" بـ6 أكتوبر -مستند

كتب- محمد عبدالناصر:

طالب جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ملاك سيارات الفان الأجرة موديلات من 2010 حتى 2015، والتي مضى على تاريخ تصنيعها 10 سنوات، بسرعة التوجه إلى إدارة السرفيس بالجهاز لاتخاذ إجراءات الإحلال.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن الإحلال سيتم بسيارات ميكروباص 14 راكبًا للعمل داخل المدينة، وذلك خلال الفترة من 4 يناير 2026 وحتى 31 مارس 2026، في إطار تنظيم منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه في حال عدم الانتهاء من إجراءات الإحلال خلال الفترة المحددة، سيتم مخاطبة الإدارة العامة للمرور لإلغاء ترخيص المركبات غير الملتزمة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الجهاز للارتقاء بالخدمات داخل المدينة، وتعزيز عوامل السلامة والانضباط في منظومة النقل الجماعي.

