كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد مركبة "توك توك" وهو يغافل عاملًا بإحدى محطات الوقود ويهرب بالمركبة دون سداد قيمة الوقود.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من العامل المتضرر، الذي أكد هروب السائق عقب تزويد المركبة بالوقود دون دفع قيمته المالية.

تم تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة في الفيديو (بدون لوحات معدنية)، وقائدها (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

