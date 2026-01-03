3 طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بسهولة

مع بداية كل شهر، يتساءل مشتركو التليفون الأرضي عن مواعيد سداد الفواتير وطرق الدفع لتجنب أي انقطاع في الخدمة.

ويأتي هذا التساؤل ضمن اهتمام المشتركين بضمان انتظام الخدمة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الهاتف الأرضي.

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات وسائل متعددة للاستعلام عن الفاتورة وسدادها بسهولة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تلك الوسائل:

وسائل الاستعلام

ـ تطبيق "My WE" على الهواتف الذكية.

- الموقع الرسمي للشركة باستخدام رقم الهاتف الأرضي.

ـ الخط الساخن لخدمة العملاء "19777" عن طريق الاتصال وتسجيل رقم الهاتف الأرضي.

طرق دفع الفاتورة

ـ الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق "My we".

- مراكز الشركة المصرية للاتصالات "السنترالات".

- مكاتب البريد المصري.

ـ ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

ـ خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية: فودافون كاش، وفوري، وإي آند موني، واورنج كاش، ووي باي، بالإضافة إلى ماكينات شركات الدفع مثل سداد، وBee، وخدماتي، وأمان، والأهلي ممكن، ومصاري.

