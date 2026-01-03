هاني سري الدين خلال ترشحه لرئاسة الوفد: لا إقصاء للوفديين

أعلن هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الةفد، تقدمه صباح اليوم، بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد، والتي ستجرى في الثلاثين من يناير الحالي.

وقال "سري الدين"، عبر حسابه على فيسبوك: "بإذن الله سأطرح خلال أيام برنامجي على جموع الوفديين وأعضاء الجمعية العمومية، الذي سيكون دعوة لبناء "الوفد المؤسسي" الذي تحكمه اللائحة لا الأهواء، تقوده الأفكار لا الأفراد، والذي يفتح أبوابه لجميع الوفديين دون إقصاء".

وأضاف: "الوفد الذي نحمله في قلوبنا، لم يكن يومًا مجرد حزب سياسي، بل كان دومًا ضميرًا للأمة المصرية ودرعها القانوني والسياسي.. فالعالم يتغير من حولنا ومصر تنتظر منا رؤية تليق بالقرن الحادي والعشرين، ولا يمكننا قيادة المستقبل بأدوات الماضي، ولا يمكننا استعادة ثقة الشارع ونحن نعاني انقسامات داخلية".

