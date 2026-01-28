الحكم على هدير عبدالرازق وطليقها في قضية الفيديوهات الفاضحة اليوم

كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية، في إطار الاحتفال بـعيد الشرطة الـ74، عددًا من الزيارات إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام على مستوى الجمهورية، في لفتة إنسانية تعكس حرص الوزارة على دعم الفئات الأولى بالرعاية ومشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

وشملت الزيارات الاطمئنان على الحالة الصحية والمعيشية للنزلاء والمرضى، وتقديم الدعم المعنوي لهم، إلى جانب توزيع هدايا رمزية، بما يسهم في إدخال البهجة على قلوبهم ويعزز قيم التكافل الاجتماعي.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به وزارة الداخلية، وتأكيدًا على أن رسالتها لا تقتصر على حفظ الأمن فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية ومساندة مختلف فئات المجتمع.

كما نظمت الوزارة أمس معرضًا للتجهيزات والمعدات بأرض العروض في أكاديمية الشرطة، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، لتسليط الضوء على التطورات الحديثة في منظومة العمل الشرطي والخدمات الجماهيرية.

ويستعرض المعرض أحدث المعدات والتقنيات الأمنية المستخدمة في مختلف قطاعات الوزارة، بما في ذلك التطويرات الخاصة بخدمات المواطنين، والتكنولوجيا الحديثة لمتابعة وتحليل المعلومات، وأنظمة الحماية المدنية، ومعدات مكافحة الجرائم والمرور، إلى جانب استحداث خدمات رقمية لتسهيل الإجراءات على الجمهور.

ويشارك في المعرض عدد من مساعدي وزير الداخلية والقيادات الأمنية ورجال الشرطة، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد العسكرية والأزهرية، بالإضافة إلى وفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والهيئات الإعلامية والصحفية، والرياضيين والفنانين، وأسر الشهداء ومصابي الشرطة والعاملين المخضرمين وأسرهم.

كما أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سلسلة من الأغاني الوطنية والعروض الموسيقية بمناسبة عيد الشرطة الـ74، لتعكس قيم الانتماء والتضحية التي جسدها رجال الأمن على مدار التاريخ.