كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ادعى خلاله القائم على النشر بقيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بأحد الطرق العامة بالإسماعيلية.

حددت أجهزة الأمن هوية الأشخاص الظاهرين بالمقطع الفيديو المتداول، وأكدت التحريات عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتواجدهم بالطريق المشار إليه بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية لتناول وجبة طعام.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط القائم على النشر "سائق، مقيم بدائرة القسم"، و بمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ونشر مقطع الفيديو المشار إليه بصفحته بموقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .