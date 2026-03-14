كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل

كتب : علاء عمران

07:36 م 14/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ادعى خلاله القائم على النشر بقيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بأحد الطرق العامة بالإسماعيلية.

حددت أجهزة الأمن هوية الأشخاص الظاهرين بالمقطع الفيديو المتداول، وأكدت التحريات عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتواجدهم بالطريق المشار إليه بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية لتناول وجبة طعام.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط القائم على النشر "سائق، مقيم بدائرة القسم"، و بمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ونشر مقطع الفيديو المشار إليه بصفحته بموقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل
حوادث وقضايا

كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل

"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
رياضة محلية

"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا
لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام
أخبار وتقارير

لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام
"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
شئون عربية و دولية

"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين

"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
إيران تدعو سكان الإمارات للإخلاء الفوري من هذه المناطق |تفاصيل
إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي
هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام الجنيه