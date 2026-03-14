إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية

كتب : محمد أبو بكر

07:40 م 14/03/2026

عباس عراقجي

حذّر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني اليوم السبت، من أن بلاده سترد على أي هجوم يستهدف منشآتها النفطية، مؤكدًا أن القوات الإيرانية قد تستهدف البنية التحتية للطاقة المرتبطة بالشركات الأمريكية في المنطقة أو الشركات التي تمتلك فيها الولايات المتحدة حصصًا.

وقال "عراقجي"، إن الرد الإيراني سيكون حاسمًا في حالة تعرض المنشآت للطعن، مع مراعاة تجنب المناطق المأهولة لتفادي سقوط ضحايا مدنيين، بحسب وكالة تسنيم.

ويأتي هذا التحذير بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة عن تنفيذ قوات القيادة المركزية الأمريكية لضربة على جزيرة خارك الإيرانية، التي تُعد منشآت تكرير النفط فيها مسؤولة عن نحو 90% من صادرات إيران النفطية.

وشوهد تصاعد الدخان من اتجاه منشأة طاقة كبيرة في إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، في أحدث استهداف لمنشآت الطاقة في الخليج، بعد ساعات من الضربة الأمريكية على إيران.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
طقس ليلة 25 رمضان.. الأرصاد تصدر تحذيرًا مهما بشأن الساعات المقبلة
أخبار وتقارير

طقس ليلة 25 رمضان.. الأرصاد تصدر تحذيرًا مهما بشأن الساعات المقبلة
بعد استهداف أمريكا لها.. لماذا تُعد جزيرة خرج كنز إيران الاستراتيجي؟
شئون عربية و دولية

بعد استهداف أمريكا لها.. لماذا تُعد جزيرة خرج كنز إيران الاستراتيجي؟
"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
شئون عربية و دولية

"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
بـ21.5 جنيه.. التموين تضخ سيارات متنقلة لطرح الطماطم بأسعار مخفضة
أخبار مصر

بـ21.5 جنيه.. التموين تضخ سيارات متنقلة لطرح الطماطم بأسعار مخفضة

"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
إيران تدعو سكان الإمارات للإخلاء الفوري من هذه المناطق |تفاصيل
إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي
هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام الجنيه