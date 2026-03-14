حذّر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني اليوم السبت، من أن بلاده سترد على أي هجوم يستهدف منشآتها النفطية، مؤكدًا أن القوات الإيرانية قد تستهدف البنية التحتية للطاقة المرتبطة بالشركات الأمريكية في المنطقة أو الشركات التي تمتلك فيها الولايات المتحدة حصصًا.

وقال "عراقجي"، إن الرد الإيراني سيكون حاسمًا في حالة تعرض المنشآت للطعن، مع مراعاة تجنب المناطق المأهولة لتفادي سقوط ضحايا مدنيين، بحسب وكالة تسنيم.

ويأتي هذا التحذير بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة عن تنفيذ قوات القيادة المركزية الأمريكية لضربة على جزيرة خارك الإيرانية، التي تُعد منشآت تكرير النفط فيها مسؤولة عن نحو 90% من صادرات إيران النفطية.

وشوهد تصاعد الدخان من اتجاه منشأة طاقة كبيرة في إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، في أحدث استهداف لمنشآت الطاقة في الخليج، بعد ساعات من الضربة الأمريكية على إيران.