في ذهول؛ وقف "محمود" يتلوى في الكلام، يهزأ بأقوال غير مفهومة، بعدما ذبح "عبد الرحمن علاء"، داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز، في لحظة غضب، مُدعيًا اضطراب ذهني، لكن تقرير الطب النفسي كشف زيف ادعائه. كونه لا يعاني من أي خلل يفقده الوعي وقت ارتكاب الجريمة.

فماذا قال "محمود" في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة؟.

س: ما تفصيلات إقرارك؟.

ج: اللى حصل إن أنا روحت السوبر ماركت اللي فيه "عبد الرحمن"، ولما روحت اشتري من عنده جبنة وعيش قام شتمني و أنا اتعصبت وزعلت روحت اشتريت سكينة بـ 140 جنيه من محل جنبي في البطل أحمد عبد العزيز، و روحتلوا تاني وضربته بالسكينة كتير في جسمه وذبحته بالسكينة من رقبته وقفلت المحل ومشيت وبعدين لقيت الناس جريت ورايا و مسكوني وضربوني وأنا معرفش ضربوني ليه.

س: ومن كان برفقتك آنذاك ؟

ج: كنت لوحدي.

س: هل توجد بينك وبين المتوفى "عبد الرحمن"، ثمة علاقة أو خلافات سابقة؟.

ج: أنا معرفهوش بس عندي ابن زيه.

س: وما هي بادرك لقائك بعبد الرحمن؟

ج: النهاردة لما روحت السوبر ماركت، اشتري من عنده جبنه وعيش قام شتمني و أنا اتعصبت وزعلت.

س: وما هي كيفية تعديٍك على المتوفى عبد الرحمن حازم؟

ج: أنا روحتلوا المحل وضربته بالسكينة كتير في جسمه وذبحته بالسكينة من رقبته.

س: ومن أين استحصلت على السلاح الأبيض "السكين" الذي كان بحوزتك ؟

ج: أنا جبتها من محل بمبلغ 140 جنيه.

س: هل أنت الذي كنت متواجد بالفيديوهات محل الواقعة السابق عرضها عليك؟

ج: أيوه أنا اللي في الفيديوهات.

س: وهل أنت الذي قمت بقتل المتوفى إلى رحمة مولاه "عبد الرحمن"؟

ج: أيوه أنا اللي ذبحته.

س: ما كيفية حدوث إصابتك؟

ج: في ناس ضربوني معرفش ضربونى ليه.

س: صف لنا طبيعة عملك بالمحل مع شقيقك؟

ج: أنا بروح أجيب للناس اللي شغالين طلبات اللي محتاجينها وساعات بعمل استشوار للزباين.

س: ما السبب وراء توجهك للمحل ـ محل الجريمة ـ يوم الواقعة.

ج: أنا كنت رايح أجيب عيش فايش.

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، بمعاقبة "محمود ع" - كوافير - بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بذبح الطفل "عبد الرحمن علاء" داخل سوبر ماركت بالمهندسين،

عُقدت هيئة برئاسة الدائرة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح و أحمد محمد خلف بحضور وكيل النائب العام زياد فاخر فتحي وأمانة سر طلعت عبده وأيمن عبد اللطيف.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.م"، في أوراق الدعوى رقم 9226 لسنة 2025 جنايات الدقي والمقيدة برقم 6775 لسنة 2020، تهمة قتل الطفل المجني عليه "عبد الرحمن حازم"، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن عقد العزم على إزهاق روحه إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهما.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم أعد مُخططه الإجرامي سلاح أبيض (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتى باعته بطعنات متتالية أسقطته أرضا إلا أنه لم يردعه ذلك، وتوالى في التعدي عليه، ثم أمسك برقبته ذابحا إياه للتأكد من مفارقته الحياة، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.



واستمعت النيابة العامة لأقوال "ر.ط" ــ أحد العاملين بالمحل موقع الجريمة ــ والذي أكد أنه أثناء تناوله الطعام رفقة المجنى عليه "عبد الرحمن" وآخرين، حضر إليهم الأخير المتهم (كوافيرجي) داخل السوبر ماركت و امثل له "عامل" إلا أنه قرر حاجته للمجنى عليه الطفل "عبد الرحمن"، وما أن حضر إليه الأخير. انهال عليه ضربًا بسلاح أبيض (سكين) أخرجه من بين طيات ملابسه.

وذكر العامل أن الطفل سقط مغشيًا على الأرض متأثرا بإصابته، موضحًا أن الطفل حاول الزحف بعيدا عن المتهم الذي يتعدى عليه، على إثرها هرع مسرعا للاستغاثة بوالد المجنى عليه "علاء"، لاخباره بما يحدث، وفور عودته تفاجأ بالطفل "عبد الرحمن"، غارقًا في دمائه داخل المحل، المتهم قد فر هاربا.