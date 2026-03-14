قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، تأجيل محاكمة "سوداني" إلى جلسة 19 أبريل المقبل، لمناقشة الطبيب الشرعى و للمرافعة، على خلفية اتهامه بقتل شاب بدافع الانتقام داخل شقة بالدقي.



عُقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح و أحمد محمد خلف، وأمانة سر طلعت عبده وأيمن عبد اللطيف.

ووجهت النيابة في القضية رقم 14242 لسنة 2025 الدقي، أن "أحمد .ر" (سوداني) قتل عمدًا المجني عليه "خالد ا"، مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر اكتشافه نشر المجني عليه على أحد المواقع بعض المقاطع المرئية (فيديو) تتضمن أشياء مخلة بالشرف.



وتابعت النيابة العامة أن المتهم، أعد لتنفيذ مخططه الإجرامي "فقيز بلاستيكي "، ولما تقابل مع المجني عليه داخل شقته بالدقي، انتظر حتى تعاطيا سويا مواد مخدرة، ليستغل ضعف قوته وما أن ظفر به حتى شرع في تكبيله بالقفيز إلا أن المجني عليه قاومه، فسدد له لكمات وضربات في جسده قاصدا إزهاق روحه حتى فارق الحياة.



وأوضحت النيابة أن المتهم سرق مبلغ مالي من المجني عليه وهاتفه، والقاه في القمامة خوفًا من اكتشاف أمره.



وكشفت تحريات المباحث وفق أوراق الدعوى أن خلافا نشب بين المتهم والمجني عليه إثر مشاهدة المتهم عبر الانترنت عدة مقاطع مخلة بالشرف مع المجني عليه ما أثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه خشية افتضاح أمره واعد لذلك الغرض قفيز بلاستيكي و كمامة طبية وانتقل إلى شقته و تعاطيا الحشيش سويا ونفذ خطته بأن كبل المجني عليه بالقفيز إلا أنه قاوم فكال له عدة ضربات وكتم أنفاسه بيده حتى أزهق روحه واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي ولاذ بالفرار.