تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص مقيم بمدينة الشروق، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه سرقة باب ألوميتال من مدخل إحدى العمارات.

التحريات تكشف سرقة باب عقار وحوادث سقوط أثناء الملاحقة

وأفادت التحريات بأن القائم على النشر، وهو موظف ومقيم بنفس المنطقة، تعرض لسحجات متفرقة أثناء محاولته منع المتهم من سرقة الباب، حيث سقط أرضًا أثناء ملاحقته للمتهم الذي استقل سيارة خاصة.

وتم تحديد المتهم، وهو سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وبمواجهته اعترف بسرقة الباب عن طريق كسره، وتم ضبط الباب المستولى عليه والسيارة المستخدمة في الواقعة، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.