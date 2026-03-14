إعلان

القبض على سائق تطبيق نقل ذكي متهم بسرقة باب ألوميتال بالشروق

كتب : صابر المحلاوي

09:12 م 14/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص مقيم بمدينة الشروق، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه سرقة باب ألوميتال من مدخل إحدى العمارات.

التحريات تكشف سرقة باب عقار وحوادث سقوط أثناء الملاحقة

وأفادت التحريات بأن القائم على النشر، وهو موظف ومقيم بنفس المنطقة، تعرض لسحجات متفرقة أثناء محاولته منع المتهم من سرقة الباب، حيث سقط أرضًا أثناء ملاحقته للمتهم الذي استقل سيارة خاصة.

وتم تحديد المتهم، وهو سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وبمواجهته اعترف بسرقة الباب عن طريق كسره، وتم ضبط الباب المستولى عليه والسيارة المستخدمة في الواقعة، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل
حوادث وقضايا

كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ويست هام.. ما موقف مرموش؟
رياضة عربية وعالمية

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ويست هام.. ما موقف مرموش؟
إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
شئون عربية و دولية

إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
الرئيس السيسي: جميع القرارات الاقتصادية تُدرس بعناية لضمان أقل أثر على
أخبار مصر

الرئيس السيسي: جميع القرارات الاقتصادية تُدرس بعناية لضمان أقل أثر على
نطق الشهادة قبل رحيله.. "الشيخ عجمي" ترك محراب الصلاة ليعول والده فعاد
أخبار وتقارير

نطق الشهادة قبل رحيله.. "الشيخ عجمي" ترك محراب الصلاة ليعول والده فعاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: دفع القيمة الحقيقية للطاقة سيضاعف فاتورة الكهرباء 4 أضعاف
"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
إيران تدعو سكان الإمارات للإخلاء الفوري من هذه المناطق |تفاصيل
إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي
هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام الجنيه