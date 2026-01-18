إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي على زائرين بمسجد تاريخي بالقاهرة

كتب : علاء عمران

02:02 م 18/01/2026

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي على زائرين بمسجد

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر بعد مطالبته بدفع مبلغ مالي مقابل السماح له بالدخول لزيارة أحد المساجد التاريخية، والتعدي عليه بالسب لرفضه دفع المبلغ، في نطاق القاهرة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه بتاريخ 23/11/2025، ورد بلاغ لقسم شرطة الخليفة بالقاهرة من طرف أول (شخصان يحملان جنسية إحدى الدول) بتضررهم من طرف ثان (عامل، نجله – مقيمان بدائرة القسم)، وأفادوا بحدوث مشادة كلامية بينهما على خلفية قيام الطرف الأول بالتقاط صور تذكارية أمام المسجد موضوع البلاغ والمتواجد بجوار مسكن الطرف الثاني.
وبسؤال الطرف الثاني، أيد ما سبق وأبدى الطرفان رغبتهما في التصالح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

