كنز فرعوني.. ضبط شخص وبحوزته 526 قطعة أثرية بالمنيا

كتب : علاء عمران

12:46 م 17/01/2026

المتهم

كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، في ضبط شخص وبحوزته 526 قطعة أثرية قبل محاولة بيعها.

وكشفت معلومات وتحريات قطاعي شرطة السياحة والآثار وقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، بحيازة قطع أثرية داخل مسكنه بقصد الإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على 526 قطعة أثرية متنوعة. وبمواجهته، أقر بأن القطع المضبوطة ناتجة عن أعمال حفر وتنقيب غير مشروعة في إحدى المناطق الجبلية، وأنه كان يحتفظ بها تمهيدًا لبيعها.

وبعرض المضبوطات على مفتشي الآثار المختصين، تبين أن جميع القطع أثرية وتعود للعصور الفرعونية القديمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها، حفاظًا على ثروة مصر التاريخية وتراثها القومي.

