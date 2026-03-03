أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه بسرقة لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب، واستخدامه دون إذن من أصحاب الحقوق، لجلسة 3 مارس؛ لإعادة إعلانه.

تفاصيل بلاغ محاكمة عصام صاصا

وكان المحامي سامح قناوي تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، بصفته وكيلًا عن الملحن وائل محمد، اتهم فيه عصام صاصا باستخدام لحن مملوك لموكله واستغلاله دون وجه حق، ما أسفر عن إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للفصل فيها.

وأوضح البلاغ أن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي"، التي قدمتها شيرين عبد الوهاب ضمن ألبومها «لازم أعيش» الصادر عام 2005، مشيرًا إلى أنه تنازل لها قانونيًا عن حق استغلال اللحن.

اتهام عصام صاصا بإعادة الاستخدام

ووفقًا لما جاء بأوراق الدعوى، أعاد عصام صاصا استخدام اللحن ذاته في مهرجان بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" عام 2021، وقام بنشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، محققًا أرباحًا مادية، في مخالفة مزعومة لقانون حماية الملكية الفكرية، وهو ما تنظر فيه المحكمة خلال جلسة اليوم.