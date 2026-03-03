إعلان

إحالة متهم بالتحرش بطفلة للمحاكمة في بولاق الدكرور

كتب : صابر المحلاوي

02:25 م 03/03/2026

قررت النيابة العامة في الجيزة، إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل العقار محل سكنها بدائرة قسم بولاق الدكرور.

تفاصيل بلاغ الأم

كانت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقت بلاغًا من والدة الطفلة، أفادت فيه بقيام أحد قاطني العقار بملامسة ابنتها على نحو غير لائق أثناء صعودها سلم العقار.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتهت إلى قرارها بإحالته إلى المحاكمة المختصة.

