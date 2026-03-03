ضبط 22 متهما بغسل 1.4 مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 22 عنصرا جنائيا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصادر هذه الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 1.4 مليار جنيه تقريبا.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ هذه العمليات.