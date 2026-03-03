كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول أثار غضبًا واسعًا، ظهر فيه شخص يجبر طفلته على تعاطي مواد يُشتبه في كونها مخدرة، وذلك بدائرة محافظة الفيوم.

وبالفحص والتحري، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية مسجلة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبصحبته طفلته البالغة من العمر 8 سنوات، والتي ظهرت معه في الفيديو المتداول.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه يستغل نجلته في أعمال التسول واستجداء المارة، مدعيًا أنه أجبرها على التدخين فقط دون تعاطي مواد مخدرة، وذلك لبسط سيطرته عليها أثناء تواجدها بالشارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لرعاية الطفلة وضمان حمايتها.