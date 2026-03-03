إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو إجبار أب لابنته على تعاطي المخدرات بالفيوم

كتب : صابر المحلاوي

04:51 م 03/03/2026

ضبط متهم- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول أثار غضبًا واسعًا، ظهر فيه شخص يجبر طفلته على تعاطي مواد يُشتبه في كونها مخدرة، وذلك بدائرة محافظة الفيوم.

وبالفحص والتحري، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية مسجلة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبصحبته طفلته البالغة من العمر 8 سنوات، والتي ظهرت معه في الفيديو المتداول.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه يستغل نجلته في أعمال التسول واستجداء المارة، مدعيًا أنه أجبرها على التدخين فقط دون تعاطي مواد مخدرة، وذلك لبسط سيطرته عليها أثناء تواجدها بالشارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لرعاية الطفلة وضمان حمايتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية اانيابة العامه تعاطى المخدرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
بعد الهجوم الإيراني.. مشاهد من السفارة الأمريكية في السعودية
شئون عربية و دولية

بعد الهجوم الإيراني.. مشاهد من السفارة الأمريكية في السعودية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان