ضبط سايس اعتدى على مواطنة رفضت دفع أموال مقابل توقف سيارتها ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول عبر حساب شخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب نتيجة قيام سايس بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها في محافظة بني سويف.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لقسم شرطة بني سويف من إحدى السيدات (مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم – مقيمة بدائرة القسم)، تفيد تعرضها للاعتداء على يد سايس بدون ترخيص، عقب رفضها دفع مبلغ مالي مقابل توقف سيارتها بأحد شوارع دائرة القسم.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.