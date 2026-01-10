تصوير- أحمد مسعد:

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب 2025 حظيت بأكبر متابعة واهتمام من الرأي العام، مشيرًا إلى أنه كان من المستحيل أن تخرج هذه الانتخابات بهذا الشكل الديمقراطي مكتملة الأركان لولا وجود شعب واعي، ورئيس يؤمن بالديمقراطية ويحميها، وقضاة سدنة للعدالة، ومؤسسات دولة قوية التزمت الحياد التام والدستور والقانون، وهيئة وطنية تعمل باستقلالية لصون أصوات الناخبين وتنفيذ إرادتهم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بمقر الهيئة، أن هذه الانتخابات لم تكن الأطول فقط في تاريخ الحياة البرلمانية، بل كانت الأكثر زخماً. ووجه الشكر للشعب المصري العظيم، وأعضاء الهيئات القضائية الذين أشرفوا على الانتخابات، مثمنًا دور مؤسسات الدولة ومختلف الوزارات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المحلي والدولي.

وأعلن المستشار حازم بدوي نتائج الجولة الانتخابية على النحو التالي:

أولاً: محافظة الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين: أبو بكر علي أبو بكر غريب

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور: حسام الدين مندوه توفيق

الدائرة السابعة قسم العمرانية: جرجس عوض الله لاوندي صليب – محمد علي عبدالحميد السيد

الدائرة التاسعة قسم الأهرام: محمد سلطان علي محمد – وسيم كمال عثمان محمد

الدائرة العاشرة قسم أول أكتوبر: أحمد محمد أحمد جبيلي

الدائرة الثانية عشر مركز منشأة القناطر: علي سمير رجب عبدالمجيد – مجدي محمد الطويل – طارق سيد الطويل

ثانياً: محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس: طه عبدالتواب محمد عبدالجليل – حماده محمد سليمان – حمد محمود حمد عبدالقادر

ثالثاً: محافظة المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا: علي فهمي إسماعيل محمد بدوي – أحمد حسين علي حسين – سيد عبدالوهاب علي

الدائرة الثالثة مركز مغاغة: محمود عبدالحفيظ صالح – حماده محمد محمد محمد – حسين حسني حسين غيته – إيهاب خالد فتح الباب

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص: السيد مجدي معتمد سعداوي – حازم فاروق طه عبدالله

الدائرة الخامسة مركز ملوي: وائل إسماعيل حسن إبراهيم – محمد مصطفى محمود كمال – أسامة عبدالشكور حمزه دردير

الدائرة السادسة مركز دير مواس: علاء علي قدري عبدالموجود

رابعاً: محافظة أسيوط

الدائرة الأولى قسم أول أسيوط: محمد حمدي محمد دسوقي – علاء الدين محمود محمد – علاء محمود عبدالغني علي

الدائرة الثانية مركز القوصية: إبراهيم عبدالنظير مصطفى – يونس يونس أحمد عمر – محمد الباشا عيد أحمد – راشد أحمد إسماعيل

الدائرة الرابعة مركز أبو تيج: عمران عثمان موسى عمران – محمد علي عمر رشوان

خامساً: محافظة الوادي الجديد

الدائرة الثانية مركز الداخلة: تامر عبدالقادر أحمد عبدالقادر

سادساً: محافظة سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا: محمود حمدي أحمد محمد – نور الدين أسعد صادق أبو ستيت

سابعاً: محافظة الأقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة: عبدالستار محمد رضا أحمد

الدائرة الثالثة مركز أسنا: أحمد رمضان إبراهيم إسماعيل

ثامناً: محافظة أسوان

الدائرة الأولى قسم أول أسوان: مدحت ركابي محمود عبدالرحمن

الدائرة الثالثة مركز نصر النوبة: محمد هلال خليل محمد دهب

الدائرة الرابعة مركز ادفو: محمد أبو الخير عبدالعاطي سليمان

تاسعاً: محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزه: هشام إبراهيم عبدالحميد رحماني

عاشراً: محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية: خالد عبدالجواد محمد

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى: ممدوح عبدالسميع جاب الله عبدالغفار

الدائرة السادسة مركز الدلنجات: محمد الدامي عبدالعزيز الدامي

الدائرة التاسعة مركز كوم حماده: عاصم عبدالعزيز فهيم مرشد – محمد سمير عبدالشفيع بلتاجي

واختتم المستشار حازم بدوي المؤتمر بالحديث عن حصيلة المشاركة، حيث بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت 69.891.913 ناخبًا، وأدلى منهم 22.657.211 ناخبًا بنسبة مشاركة بلغت 32.41%.

وجاء عدد الأصوات الصحيحة 21.150.656 صوتًا، مقابل 1.506.555 صوتًا باطلًا.

وأضاف أن عمل الهيئة مستمر في توعية وتثقيف المواطنين والأحزاب والائتلافات السياسية، من خلال قوافل وبرامج في مختلف المحافظات والمدارس والجامعات، لنشر الثقافة الانتخابية وجعل المشاركة عادة شعبية مستمرة، لا مجرد سلوك يوم الاقتراع.

كما ستواصل الهيئة تنظيم برامج تدريبية للمسؤولين في الأحزاب حول إعداد القوائم الانتخابية لتفادي الأخطاء التي حدثت في الاستحقاقات السابقة وأدت إلى شطب بعض القوائم.

