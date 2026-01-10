تصوير - أحمد مسعد:

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الإحصائية النهائية لمعدلات المشاركة في الانتخابات البرلمانية بجميع الدوائر داخل مصر وخارجها، عقب انتهاء جولات التصويت وإعلان النتائج الرسمية.

وأضاف رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بمقر الهيئة، أن إجمالي عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بلغ 69.891.913 ناخبًا، فيما أدلى بأصواتهم 22.657.211 ناخبًا، بنسبة مشاركة بلغت 32.41%.

وأوضحت الإحصائية أن عدد الأصوات الصحيحة وصل إلى 21.150.656 صوتًا، مقابل 1.506.555 صوتًا باطلًا.

وأشار بدوي إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي بمراحله المختلفة، وتؤكد حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الانتخابات لم تكن الأطول فقط في تاريخ الحياة البرلمانية، بل كانت الأكثر زخماً وحظيت باهتمام ومتابعة كبيرة من الرأي العام.

وأضاف أن خروج الانتخابات بهذا الشكل الديمقراطي مكتمل الأركان لم يكن ليحدث لولا وعي الشعب وحرصه على حماية الديمقراطية، إلى جانب دور الهيئات القضائية في صون الحكم والعدالة، ومؤسسات الدولة التي التزمت الحياد التام وطبقت الدستور والقانون.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت في 29 نوفمبر أحكامًا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة وإعادتها بدءًا من مرحلة الدعاية الانتخابية، فأُعيدت الجولة بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وداخل مصر يومي 10 و11 ديسمبر.

وشملت الجولة الأخيرة دوائر محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، حيث تم استكمال الانتخابات في جميع الدوائر وفق المواعيد الجديدة.

