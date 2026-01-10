كتب- أحمد أبو النجا:

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه اليوم مع إعلان نتائج جولة الإعادة للدوائر الـ27 المتبقية من الاستحقاق الانتخابي، تكون الانتخابات قد انتهت واكتمل تشكيل مجلس نواب مصر للفصل التشريعي الثالث (2026 – 2031).

وأضاف رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بمقر الهيئة، أن هذه الانتخابات لم تكن الأطول فقط في تاريخ الحياة البرلمانية، بل كانت الأكثر زخماً، وحظيت باهتمام ومتابعة كبيرة من الرأي العام.

وأشار إلى أن خروج الانتخابات بهذا الشكل الديمقراطي مكتمل الأركان لم يكن ليحدث لولا وعي الشعب، وحرصه على حماية الديمقراطية، ودور الهيئات القضائية في صون الحكم والعدالة، ومؤسسات الدولة القوية التي التزمت الحياد التام وطبقت الدستور والقانون.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت في 29 نوفمبر أحكامًا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة وإعادتها بدءًا من مرحلة الدعاية الانتخابية، فأُعيدت الجولة بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وداخل مصر يومي 10 و11 ديسمبر.

وشملت الجولة الأخيرة دوائر محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، حيث تم استكمال الانتخابات في جميع الدوائر وفق المواعيد الجديدة.

