إعلان

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: هذه الانتخابات لم تكن الأطول فقط بل الأكثر زخماً ومتابعة

كتب : أحمد أبو النجا

02:26 م 10/01/2026 تعديل في 03:22 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (4)
  • عرض 12 صورة
    المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (3)
  • عرض 12 صورة
    المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (5)
  • عرض 12 صورة
    المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (6)
  • عرض 12 صورة
    المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (7)
  • عرض 12 صورة
    المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (9)
  • عرض 12 صورة
    المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (8)
  • عرض 12 صورة
    المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (10)
  • عرض 12 صورة
    المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (11)
  • عرض 12 صورة
    المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (12)
  • عرض 12 صورة
    المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد أبو النجا:

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه اليوم مع إعلان نتائج جولة الإعادة للدوائر الـ27 المتبقية من الاستحقاق الانتخابي، تكون الانتخابات قد انتهت واكتمل تشكيل مجلس نواب مصر للفصل التشريعي الثالث (2026 – 2031).

وأضاف رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بمقر الهيئة، أن هذه الانتخابات لم تكن الأطول فقط في تاريخ الحياة البرلمانية، بل كانت الأكثر زخماً، وحظيت باهتمام ومتابعة كبيرة من الرأي العام.

وأشار إلى أن خروج الانتخابات بهذا الشكل الديمقراطي مكتمل الأركان لم يكن ليحدث لولا وعي الشعب، وحرصه على حماية الديمقراطية، ودور الهيئات القضائية في صون الحكم والعدالة، ومؤسسات الدولة القوية التي التزمت الحياد التام وطبقت الدستور والقانون.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت في 29 نوفمبر أحكامًا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة وإعادتها بدءًا من مرحلة الدعاية الانتخابية، فأُعيدت الجولة بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وداخل مصر يومي 10 و11 ديسمبر.

وشملت الجولة الأخيرة دوائر محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، حيث تم استكمال الانتخابات في جميع الدوائر وفق المواعيد الجديدة.

اقرأ أيضا:

"الوطنية للانتخابات": العالم شاهد المصريين يمارسون الرقابة الشعبية والقضائية بتحضر

بلغت 32.41%.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نسبة المشاركة في انتخابات النواب 2025

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ27 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس نواب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بأسعار مخفضة.. وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان سوق اليوم الواحد (فيديو
أخبار المحافظات

بأسعار مخفضة.. وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان سوق اليوم الواحد (فيديو
قط وببغاء ودولفين.. تعرف على أحدث توقعات نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

قط وببغاء ودولفين.. تعرف على أحدث توقعات نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار
الحزن يخيم على فيروز في جنازة ابنها هلي داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة
زووم

الحزن يخيم على فيروز في جنازة ابنها هلي داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة
أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
أخبار مصر

أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان.. التخصيص يبدأ غدًا
أخبار العقارات

بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان.. التخصيص يبدأ غدًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير
"مقاومة للحرارة".. ما المادة السامة في حليب أطفال نستله المسحوب من الأسواق؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار