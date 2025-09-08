إعلان

إحباط ترويج 4.7 مليون قرص مكملات وأدوية مجهولة المصدر بالقليوبية والقاهرة

04:37 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

شرطة التموين - أرشيف

كتب – علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي تنسيقاً والجهات المعنية وعقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على مخزن "غير مرخص ويفتقد للاشتراطات والمعايير الصحية" كائن بمنطقة قليوب بالقليوبية وبحوزتهم (حوالي 3.5 طن قرص "مكملات غذائية" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي "الإنتاج والصلاحية"، 2.5 طن "كحول – مسحوق أبيض" بدون مستندات دالة على مصدرها – 25 ألف قطعة "ملصق، عبوة فارغة" – 6 ماكينات تعبئة وطباعة "خط إنتاج") .

كما ضبطت أجهزة الأمن، القائمين على إدارة صيدلية ومخزن تابع لها "غير مرخص وغير معلن عنه" كائنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وبحوزتهم (1.2 مليون قرص) أدوية طبية بدون مستندات دالة على مصدرها "مهربة جمركياً" غير مسجلة ومحظور تداولها، وذلك تمهيداً لطرح المنتج للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة التموين أدوية مجهولة المصدر مخزن غير مرخص
