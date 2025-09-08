الداخلية تكشف ملابسات فيديو تضرر سيدة من سائقين بالقاهرة

كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قائدي سيارتي أجرة "ميكروباص" لقيامهما بالاعتداء على شقيقها بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من (سائق مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من "قائدي سيارتين ميكروباص" لقيامهما بالاعتداء عليه بالسب والضرب محدثين إصابته لخلافات بينهم حول أولوية المرور، وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما (سائقان - مقيمان بالقاهرة وبني سويف).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.